05 Kasım 2019 Salı 11:34:05 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 11:53:57
Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!'
İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu ile arasında yaşanan polemik hakkında, "Çocukluğumuzdan itibaren bu ülkenin birliği için söz verdik. TBMM'de yemin ettik, bakanlık yemini ettik söz verdik; bu milleti, vatanı satmayacağız diye. Kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum, çekincem yok" ifadelerini kullandı. Soylu, "Bu ülkede Deniz Baykal genel başkanlık yaptı. Benim ülkemi satmadılar, şikayet etmediler. Bu ülkeyi şikayet edenler PKK'lılar, PYD'liler. Ülkemizi bir belediye başkanının şikayet etmesi.." dedi
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