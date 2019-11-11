11 Kasım 2019 Pazartesi 18:29:39 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 18:31:25
Bakan Soylu Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnafları ziyaret etti.
Cizre'deki Orhan Doğan Caddesi Sanat Sokağı'nda faaliyet gösteren iş yerlerini dolaşarak hayırlı işler dileyen Soylu, esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Soylu, buradaki çay ocağında vatandaşlarla çay içti.
Kendisine sunulan ikramlardan tadan Bakan Soylu, Ankara'dan beraberinde getirdiği Şehit Polis Memuru Hüseyin Gül’ün oğlu Talha Gül’e elleriyle baklava yedirdi.
AA
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