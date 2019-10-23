23 Ekim 2019 Çarşamba 12:38:50 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:05:55
İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir
İçişleri Bakanı Soylu, "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir." dedi.
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(AA)
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- İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir
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