09 Aralık 2019 Pazartesi 11:40:42 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 13:11:17
Bakan Soylu'dan Fransızca mesaj: Musibetleri kapının önüne koyuyoruz
Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı'nın ülkesine sınır dışı edildiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransızca bir mesaj paylaştı.
Bakan Soylu, Twitter'dan bakanlığın, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımını retweetleyerek, Fransızca olarak 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' notunu paylaştı.
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