31 Mart 2020 Salı 21:00:03 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 21:11:10
Bakan Soylu, koronavirüse karşı vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tarih defalarca gösterdi ki biz millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiçbir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürelim."
AA
- Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tokat gibi cevap
- Türk Telekom’dan Milli Dayanışma Kampanyasına 40 milyon TL destek
- İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
- Bakan Soylu, koronavirüse karşı vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu
- Sivas'ta 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı