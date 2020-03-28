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28 Mart 2020 Cumartesi 18:28:02 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 18:47:44

Bakan Soylu: Sosyal mesafeyi koruyalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu: "Telaşe gerek yok. Herkesin bulunduğu yerde kalması gerek. Gençlere çağrımız var, taşıyıcı olmak büyük bir tehlikedir. Sosyal mesafe kuralına uyalım" dedi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, coronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

İznin nasıl alınacağı şeklinde ekip kuruldu. Sürekli bir taşınma hali söz konusu. Büyükşehirlerden Anadolu'ya, Anadolu'dan büyükşehirlere. Hastalığın yayılmaması gereken alanlardan en önemlisi bu. Herkesin bulunduğu yerden hareket etmemesi gerekir. Bakanlıklarımızla sürekli bunu söylemekteyiz. İllerimiz giriş ve çıkışlarında özellikle bunları ifade etmeye çalışalım. 81 ilimizin giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri oluşturuldu. Onların tavsiyesi tarafından ateş öksürük gibi durumlarda 14 günlük karantina uygulaması gerçekleşecektir. Hep beraber sorumlu duyarlı olmalıyız. Buraya arkadaşlarımıza kolaylık dilemek, buradaki durumu gözlemlemek için buraya geldim. Tüm bunları takip ediyoruz. Vatandaşımıza bugün sabahtan itibaren hareketliliği takip ettik. Sahil kenarları, şehirler arası yolculuğu, toplu taşımayı. Toplu taşımada %90 hareketin durduğunu gördük.

Vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ederim. Hükümetimizin aldığı kararlara uyduğunu gördük. Gençlerimiz ne olursunuz yaşınıza gençliğinize güvenmeyiniz. Taşıyıcı olmak da büyük bir tehlikedir. Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, onlara bugün mesafeli olalım. Sosyal mesafe kuralını uygulayalım. Kendi izolasyon çalışmamızı kuralım. Kurallara uyarsak bunu başarabilecek güçteyiz. Çalışanlar elbetteki çalışmalarına devam edecektir. Sağlık sisteminin ayakta kalması lazım. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, tüm emekçilerimize işçilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Kurallara uyarak bunu başarabileceğimize inanıyorum.

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