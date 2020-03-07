Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Miçotakis'in ülkesinde toplam 115 bin yabancı var. Bizde ne kadar var? 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken boyuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni tamamen ihlal ettiler." dedi
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
MASKELER DÜŞTÜ
21. yüzyılda hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi, herhalde 'şaka yapıyorsunuz' derdik.
Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız oldukları ortaya koydu.
Kendi insanları istemese de nasıl haşin davrandıkları nasıl acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk.
Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 70 küsür bini Yunanistan ana karasında. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, AB'nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi'nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler, hâlâ ihlal etmeye devam ediyorlar.
YUNANİSTAN'IN GÖÇMEN MÜDAHALESİ
21. yüzyılda hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi, herhalde 'şaka yapıyorsunuz' derdik.
Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız oldukları ortaya koydu.
Kendi insanları istemese de nasıl haşin davrandıkları nasıl acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk.
Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 70 küsür bini Yunanistan ana karasında. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, AB'nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi'nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler, hâlâ ihlal etmeye devam ediyorlar.
Dün Polis Özel Harekat'ımız gece itibariyle göreve başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı. Hepsini tıkadılar. Biz ona güvenlik literatüründe 'tıkama' deriz. Onların itmelerine aldığımız tedbirlerle müsade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının 1. kuralıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir. Onun için eğer 115 bin rakamı büyüktür 4 milyon rakamı ise haklıdır belki. Ama zannediyorum ki suçluluğun vermiş olduğu bir değerlendirmedir. Suçlular da hiçbir zaman suçunu kabul etmezler zaten.
Özel Harekatımız da gece itibariyle görevine başladı. Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı.
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