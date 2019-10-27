27 Ekim 2019 Pazar 11:29:07 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 11:30:12
Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısına katılarak konuşma yaptı. Soylu, "Emniyet'te Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.
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