08 Ağustos 2019 Perşembe 18:27:22 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:28:23
Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'de incelemelerde bulunacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli'ye gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Soylu, Denizli'de deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
(AA)
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- Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
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