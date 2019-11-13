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13 Kasım 2019 Çarşamba 11:02:55 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:20:23

Bakan Soylu: DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda ele geçirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor. DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik. Almanya ve Hollanda, DEAŞ'lı teröristleri alacaklarını teyit etti. FETÖ'ye bir darbe daha vurulacak. " açıklamasında bulundu

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

Suriye’de şu anda gözetimimiz altında bulunan Resulayn ve Tel Abyad’da TSK’nın ve Suriye Milli Ordusu’nun yakalayıp, kendi gözetimimiz altında; bizim Cerablus ve Azez bölgesinde şu anda alanda tuttuklarımız da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup olan DEAŞ’a mensup teröristler, aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler.

Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini, aynı yakınlığı ve aynı yapıcı tutumu beklediğimizi burada huzurunuzda söylemek istiyorum. Onun için eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak.  Biz kimsenin turistinin otağı değiliz, misafirhanesi değiliz. Ve şunu söyleyeyim, sınır içinde de dışında da operasyonlarımız devam ediyor. DEAŞ’ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye’de ele geçirdik. Ve verdiği bilgilerle neler yaptığının, neler ortaya koyduğunu bir şekilde ifade etmektedir. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Biz devletiz.

“FETÖ'YE ÇOK ÖNEMLİ OPERASYONLA GELİYORUZ”

Şunu söylemek isterim. FETÖ’yle de mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyu rahat olsun, milletimiz rahat olsun. Bu FETÖ meselesini dibini kazıyana kadar; kim ne söylerse söylesin… Vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. Ve bir şeyi daha söyleyeyim, bunu da korucularımız huzurunda söyleyeyim. FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Bu müsibetleri, bu ülkenin üzerinde kötü bir emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız. Burada şahsımızın olup olmaması çok önemli değildir. millet bu kararı vermiş. Hiç kimse aman bu adamlar değişir de başkaları gelir, bu mücadele biter diye beklemesin. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar sürdüreceklerdir.

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