Bakan Soylu'dan ABD'ye tokat gibi yanıt: Mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur

ABD'nin yaptırım kararını değerlendiren Soylu, "İlk yaptırım kararından sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur" açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, batıdan terör örgütü DEAŞ ile ilgili gelen samimiyetsiz çıkışlara tepki gösterdi ve ekledi, "Bu örgütü dünyanın başına saranlar sorumluluklarını kabul etmedikleri gibi bu örgütle mücadele de etmiyor. Göğüs göğüse mücadele eden tek ülke yine Türkiye oldu."

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz."

"Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor."

Ayrıntılar geliyor...