Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına Perşembe günü devam edilecek
Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'daki çığ düşmesi olayında vefat eden kişi sayısı 33'e yükseldi. Arama çalışmaları Perşembe günü devam edecek" dedi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi.
SÜLEYMAN SOYLU: ARAMA ÇALIŞMALARI PERŞEMBE GÜNÜ DEVAM EDECEK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van-Bahçesaray karayolunda, bugün arama ekiplerinin üzerine düşen çığda, 33 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Bakan Soylu, çığ felaketinde yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Hastaları ziyaret eden Bakan Soylu, yetkililerden sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, bugün yaşanan çığ felaketinde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, AFAD'dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.
Bakan Soylu, "Adli Tıp'a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi. Bu sırada kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti.
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- Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına Perşembe günü devam edilecek
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