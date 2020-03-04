Bakan Soylu canlı yayında sınırdaki sıcak gelişmeyi duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad'ın İdlib'de soykırımı yaptığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu: Orada olanları seyredemeyiz, şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz.

TSK'yı demoralize etmeye çalışan gruplar olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin gayri milli bir sürece doğru itildiğin isöyledi.

CHP'li Engin Özkoç'la ilgili olarak görüşlerini açıklayan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeye kimsenin hakkı yoktur, o kişi siyasetin içinde olmaması gereken biri".

AFRİN'E GİRMESEYDİK ORADA PKK/PYD OLURDU

Soylu konuşmalarını şöyle sürdürdü: Burada bir tarih yeniden oluşuyor. Elbetteki sıkı tartışmalar olabilir. Başkalarının dilini kullanıyorlar. Bu dil yanlış bir dildir. Türkiye bugün sınırlarını korumaktadır. Afrin'e girmemiş olsaydık orada kim vardı? PYD/PKK. Bir terörist olan Abdi Şahin oturacaktı ve oradan başlayan bir koridoru götürecekti. Yarın öbür gün hepimiz biliyoruz. Hatay'a Güney Doğu'ya dalacaklardı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ BİLEREK SIKMADIM"

Bilerek yaptım. Bir gün önce Hatay'dan geldim. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini unutamıyorum. Kılıçdaroğlu, Esad'ı, İdlib meselesini, Türkiye'nin vermiş olduğu hafifsetmek için o anlayışla ortaya koyduğu sözlerini unutamıyorum. O tabutun altına girdiğimiz evlatlarımıza, çocuklarımıza karşı kendime ait yanlış yapacağımı düşündüm. Böyle bir duygu içindeyim, onu gördüm orada. Elini sıkmak kadar, sıkmamak da benim en tabii hakkım. Aşağılamadım, önünden geçtim. Çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. 34 yıldır bilfiil bu işin içerisindeyim. Elimi sıkmayan oldu, görmezden gelen oldu, arkasını dönen oldu. Hayat böyle bir şey. Bu ticarette de var, devlet hayatında da var... Kılıçdaroğlu bana hakaret etti ama o zaman elini sıkmıştım. Bu şahsa ait olan bir mesele değil.

ŞU ANA KADAR 135 BİN 844 GÖÇMEN YUNAN TOPRAKLARINA GEÇTİ

Sadece Edirne'de 202 kilometrelik sınırın tamamından Yunanistan'a geçen göçmen sayısı toplam sayı 135 bin 844. Bunlar geçti. Buradan sadece 4 binini geri ittiler. Bu geri itme içerisinde onlar oraya tekrar geri döndüler. İçişleri Bakanlığımız aynı zamanda göçten sorumlu bir bakanlık. Göç Genel Müdürlüğümüz çok başarılı işler yapıyor. Hepsi genç insanlar. Biz rakamları şöyle tutarız.

YUNANİSTAN'IN SINIRI TUTABİLME YETENEĞİ YOK

Yunanistan sınırları FETÖ'cülere özellikle açtılar. Onları mahkemeden bize vermeyince biz de Yunanistan'la geri kabul anlaşmamızı askıya aldık. Yunanistan uluslararası hukuka uymuyor. Arkadaşlarımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklar. Sınırda ölen iki kişinin vekaletini aldılar. Yunanistan Avrupa'yı sömürüyor. Yunanistan'ın sınırları tutabilme yeteneği yok.

AVRUPA BİZİM YAPTIĞIMIZIN BİNDE BİRİNİ YAPAMADI

Bizim operasyonlarımızın binde birini Avrupa yapabilseydi göç meselesini çözmüş olacaktık. Yakaladığımız 103 bin göçmeni geri gönderdik. Bu da finansman gerekiyor. Uçağı tutuyorsunuz, cebine harçlığını koyuyorsunuz.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ HER SABAH BENİ ARADI

Biz sahil güvenlim mücadelemizi 200 gemi ve botla yapıyoruz. Dün İspanya eski Dışişleri Bakanına da söyledim. Bu iş başlayınca sayın Cumhurbaşkanım her sabah beni aradı, 'Süleyman denizden geçişe izin vermeyin' diye. 2019'un Ekim ayının bir haftasında 2 bin 500 kişi geçmiş. Son bir haftadır 1500 kişi geçti. Kimi yatla, kimi botla geçiyor.

KARŞI ADALARA KAÇ KİŞİNİN GEÇTİĞİNİ TEK TEK BİLİYORUZ

Bizim karşı adaların her birinde irtibat adamlarımız var. 18 Mart mutabakatı çerçevesinde resmi görevlilerimiz var. Kimin geçtiğini, kaç kişinin geçtiğinin notlarını alırız.

AVRUPA BİRLİĞİ BİZE NE DEDİYSE HİÇBİRİNİ YAPMADI

Biz Avrupa'yla 18 Mart 2016'da adil bir yük paylaşımı anlaşmasını yaptık. Dediler ki, sizden Ege adalarına kim geçiyorsa bunu size itelim ve böylece göçün cazibesini ortadan kaldıralım. Biz de bunun çerçevesinde size yardımcı olacağız. 72 bin kişiyi alacaklardı, yapmadılar. Mali imkan kapsamında 3 milyar Avro'nun hızlandırılmasıydı. Eğitimden sağlığa, altyapıdan şehirlere, sosyal güvenliğe Türkiye burada hakikaten mali yük yaşıyor. Biz 5 milyon yabancı, 4 milyon yabancı barındırıyoruz. Sığınmacı açısından dünyada birinciyiz. Avrupa burada Gümrük Birliği'nin iyileştirilmesini söyledi, bu da olmadı. Yeni fasılların açılması dedi, o da olmadı. Vize serbestisi dedi, o da olmadı. Bize bu süreç içerisinde söylediklerinin tamamını yerine getirdik. Adım da attık. En son AP seçimleri, konsey başkanlarının ortaya koydukları süreçler. Bütün bunların tamamında çamura yatmak üzerine oldukları politikayı devam ettirdiler.

İDLİB'DE REJİMİN İTTİĞİ İNSANLARI TAŞIYAMAYIZ

Yunan Göç Bakanı bana dedi ki, 'Ya patron burada güvenli bölge var, onun üzerinden yürüyelim' dedi. Şimdi bunların hiçbirisini yerine getirmediler. Bir taraftan İdlib'den 3,5 milyon insan Türkiye'ye gelmeye çalışıyor, Akme kampındaki insanlar 1 milyonu geçmiş de olabilir. Hemen sınırımızın sıfır noktasında. İdlib'de rejimin yukarıya doğru itmesi anda itibaren biz bunu taşıyamayız. İnsani politikamızdan vazgeçmiyoruz, İdlib'de hala çalışıyoruz. Yaklaşık 2 bin TIR malzeme gönderdik.

YUNANİSTAN VE AVRUPA'YA AĞZINI AÇMIYORLAR

Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre bu kuralları Yunanistan ve Avrupa eziyor. Hadi bırakın onları bizden muhalefet partileri dahil olmak üzere ses çıkmıyor. Dönüp Türkiye'yi suçluyorlar.

DENİZLERİMİZDEKİ KONTROLE DEVAM EDİYOUZ

Sayın Cumhurbaşkanımız her sabah beni arayıp, denizleri kontrol altında tutmamızı söylüyor. Şu ana kadar denizde ne yapıyorsak müdahale etmeme politikası başladıktan sonra aynı politikayı izliyoruz.

KIZILAY VE AFAD ORADA İNSANİ YARDIMA DEVAM EDİYOR

Yarın sabah Edirne'ye geçiyorum. Valimizle sürekli temas halindeyiz. Tüm arkadaşlarımız oradalar. Bizim sınırımız olan bölgede hiçbir problem yok. Kızılay'dan AFAD'a kadar hepsi orada insani olarak yapması gerekenleri yapıyor.

BİZİM O SINIRDA 23 KARAKOL 8 BÖLÜĞÜMÜZ VAR

Bizim o tarafta 23 tane sınır karakolumuz var. 8 tane bölüğümüz var, sınır karakollarımız var. Hepsinin kendine ait 5-5,5 kilometrelik sorumluluk alanı var. Eskiden mücadele ediyorlardı, şimdi seyrediyor ve yazıyorlar. 2 tane mekanize tugayı var. Dronelar var. Hangi ilden kaç kişi çıktığını, Edirne'ye kaç kişinin ulaştığını biliyoruz.

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI GÜVENLİ BÖLGEYE İŞARET ETTİ

Miçotakis geldi gezdi, sonra açıklama yaptı. Dedi ki, 'Çok sıyada mmülteci sınırlarımıza girdi, aynı zamanda kapılarımızda bekliyor'. İsteseler de tutamazlar. Kısa sürede milyonu bulur. Avrupa buna tahammül edemez, yönetemez. Avrupa iktidarları değişir, ekonomileri bozulur, borsaları altüst olur. Hiçbir şeyin farkında değil.

BİZ SINIRI GEÇENLERİ GÜN GÜN KAYDINI TUTUYORUZ

Göç konusunda kapıları açıp açmama konsunda bizim elimizde bir şey yok. Bakın 3,5 milyon aşağıdan geliyor şimdi. Ben o 3,5 milyonu taşıyamam ki. Onlara söyleyeceğim şey 'Buyrun geçin' olacaktır. Herkes herşeyin farkında. Uluslararası Göç Hukuku buna müsaade ediyor zaten. Şu anda geçenlerin dörte biri Suriyeli. Biz gün gün, hafta hafta bu göçmenlerin hangi karakterle geçtiğini, kaçının Afgan, kaçının Suriyeli olduğunu biliyoruz. Yunanistan'a geçmek isteyen 14 FETÖ'cüyü yakaladık.

DEFALARCA GÜVENLİ BÖLGEYİ OLUŞTURALIM DEDİK

Göç baskısını dengelemeye çalışıyoruz. Havuzun taşan miktarı var, daha fazla gitmek isteyen oradan gidebilir. BM'ye defalarca dendi ki, 'şuradan 30-35 kilometre bir band alalım ve bunları burada barındıralım'. Bizim buradaki politikalarımızda ne arabesk ne de gizli saklı bir yapı var.

YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE'YE KARŞI ACAYİP BİR KORKU VAR

Yunanistan'ın şu anda yaptığı şu, 'biz vuruyoruz, dövüyoruz, öldürüyoruz, gelmeyin' diyor. Ancak böyle bir kabiliyetleri yok. Şu anda Türkiye'ye yalvarır pozisyondalar. Yunanistan sınır polisleriyle sendikal anlaşmayı da imzalayamamışlar, böyle bir problemleri de var. Yunanistan'da Türkiye karşı acayip bir korku var. Bu korku kendine ait psikoloji oluşturmuş. Bu psikolojiyi söküp atmak çok kolay değil. Yunan halkını çok çabuk etki altında bırakabiliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BU İNADI KENDİ DEĞERLERİNİ BİTİRİR

AB kendine değerler birliği diyor. Hangi değerini tutabiliyor. Orada insanları öldürüyor. AB neredeyse ABD ve Rusya'nın altlığı haline gelmiş. Dün akşamki muhatabıma da söyledim, bir tweet atmıştı. Dedim 'AB inadıyla İngiltere'yi kendi içinden ayırdı. Şimdi yeni bir inat ortaya koymaya çalışıyor. Bu inat AB'yi büyütmez, değerlerini ortadan kaldırır' dedim.

TÜRKİYE'DE YENİLEN TERÖR ORALARDA PİŞİRİLDİ

O yükü Avrupa taşımayacak, biz taşıyacağız öyle mi? Sadece yük meselesi değil, aynı zamanda terör, göç tehdidi meselesi. İdlib'den ciddi insan haraketliliği vardı. Türkiye mücadeleye başladığı anda bize itibar ediyorlar. Hangi Avrupa ülkesine güveneceksiniz? Türkiye 'ben Suriye'nin topraklarına göz koydum' ne zaman dedi? Türkiye'de yenilen terör eylemlerinin önemli bölümü orada pişirildi.

3,5 TON PATLAYICI OLUŞTURABİLECEK MADDEYİ YAKALADIK

Bir şey yakaladık. Eğer doğruysa, Suriye'nin içinde öyle bir şey oluşturuyorlar ki, Türkiye'de 100 binlerce insanın ölebileceği yapı oluşturuyorlar. 3,5 ton sadece patlayıcıyla ilgili bir şey söylüyorum. Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den Suriye'ye akmaya çalışan bir şeyi söylüyorum. Bu sabah jandarma istihbaratımızın yakaladığı önemli bir şey. 3,5 ton patlayıcı oluşturabilecek bir maddeyi yakaladık. Ucunu da öbür tarafta yakaladık. İşin içinde DEAŞ da var PKK da var. Suriye bir terör merkezi haline geldi.

HATAY VALİSİ'NİN AÇIKLAMA YAPMASI BİZİM KARARIMIZ

O gün güvenlik toplantısındaydık. O gece sabaha kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, MİT Başkanı ve ben vardık. Ardarda şehit haberleri gelmeye başladık. Nasıl bir süreç yönetmemiz gerekeceğini konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası diplomasiye başladı. Dünyaya bu meseleye anlattı. Milli Savunma Bakanı Hatay'a gitti. O akşam Hatay Valisi'nin açıklama yapması bizim kararımız.

DOĞRU BİLGİYİ VERMEK ADINA SAYIN VALİ İLE TEMAS HALİNDEYDİK

O arada tabutlar hastaneye geliyor. Herkes bir şey söylüyor. Biz meseleyi bir taraftan kriz masasından yönetirken bir taraftan da halka doğru bilgiyi verebilmek adına sayın vali ile temas halindeyiz. Bu süreç yerelin çok daha halka bilgi verebileceği bir süreçtir. Sayın Hulusi Akar, o tezekkürü yaptıktan sonra sayın Cumhurbaşkanımızdan müsaade istedi ve 'Ben Hatay'a gideyim' dedi.

BİZ YASIMIZI GÖNLÜMÜZDE YAŞIYORUZ

Biz bir mücadele veriyoruz, yasımız içimizde zaten. Türkiye'nin ortaya koyduğu tarihin bir noktasından bakıldığında önemli bir kırılma anı olarak nitelendirilebilecek bir mücadele. Hepimiz yaslı haldeyiz, bütün millet yaslı. Bugüne kadar böyle bir adım hiç atmamışız. Şehitlerimiz için böyle bir adım atmamışız. Atabiliriz. Ama bir mücadelemizin ortasındayız. Dik duruyoruz, karşı tarafımıza gücümüzü göstermemizin zamanı. Bir vesile ile bu evlatlarımızla da beraber bunu yaşıyoruz. Buna böyle bakmak lazım gelir. Büyük bir devlet adamı ölür yas ilan edebilirsiniz.

NARKOTİK OPERASYONU

İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini bildirdi.