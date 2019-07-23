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23 Temmuz 2019 Salı 13:25:24 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 13:27:02

Bakan Soylu: Bu yıl itibariyle ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılış programına katıldı. Soylu, "Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin, yani geçen seneden neredeyse, yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Haliç Kongre Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Süleyman Soylu, "Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır. Size bir rakam vermek istiyorum. Sadece 2016 yılında Türkiye sınırına gelip de geçmek isteyen kaçak göçmenlerin engellenme sayısı 729 bin 370. Yani Doğu ve Güney sınırımızda Türkiye'ye girmek isteyip de bizim engellediğimiz insan sayısı 729 bin 370. 2018'de bu rakama 547 bin 857. Yine 2019'da şu ana kadar bu rakam 167 bin 874. Bu rakamın bu kadar düşmesinde bir taraftan da bu sınırlarda almış olduğumuz, almaya çalıştığımız ve alacağımız tedbirlerde var. Yine size bir rakam vereyim. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakalamışız Türkiye'de, sınırlarımız içinde. 2018 yılında 268 bin kaçak göçmen yakalamışız, bu yıl da yaklaşık 160 bin kaçak göçmen yakaladık. Yıl sonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"BU YIL İTİBARİYLE ORTALAMA 80 BİN SINIR DIŞI İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Süleyman Soylu, "Polis ve jandarmamız, sahil güvenliğimiz, hatta sınırlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sadece asayiş ve güvenlikle ilgili adım atmıyor. Aynı zamanda Afrika'dan Afganistan-Pakistan hattına kadar, Kafkasya hattına kadar, neredeyse sınırlarımızın üzerinden bir hedef ülke olarak Türkiye, transit ülke olarak Türkiye'nin üzerinden dünyaya geçmek veya Türkiye'de gelip biraz para kazanıp, kendi memleketine biriktirdiği para ile dönmek için. Bunun organizatörleri var. Şu ana kadar, 2017, 2018, 2019'da yakaladığımız organizatör sayısı 16 bin"

"Büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi Türkiye insanlık adına vermektedir. Bunu yaparken de kolluk kuvvetlerimiz ile bunu gerçekleştiriyor, hakikaten Türkiye'yi bir kaçak göç merkezi yapmamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu esnada da 3 milyon 630 bin Suriyeli kardeşimiz de ülkemizde misafir ediyoruz" diyen Süleyman Soylu, "Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. 20 Temmuz itibariyle rakam 43 bin. Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin, yani geçen seneden neredeyse, yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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