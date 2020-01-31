Bakan Soylu: Bu akşam 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Hasarlı evler konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." dedi.