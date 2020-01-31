31 Ocak 2020 Cuma 10:35:06 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 11:02:47
Bakan Soylu: Bu akşam 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depremle ilgili, "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Hasarlı evler konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." dedi.
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