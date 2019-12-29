Bakan Soylu: Birileri çatlasa da patlasa da Kanal İstanbul'u yapacağız

Muş Belediyesince inşası tamamlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış törenine katılan Süleyman Soylu, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın önemli bir eserin altına imza attığını söyledi.

'KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ'

"Birileri çatlasa da patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak. Daha kuvvetli ve üreten bir Türkiye olacağız." diyen Soylu, safları sıklaştıracaklarını, omuz omuza sadece 780 bin kilometreye değil, çevredeki coğrafyaya ve dünyaya medeniyetin kardeşliğini, birikimini nakşedeceklerini dile getirdi.

Dimdik şekilde ayakta ve dünyaya halkın sesini duyuran Türkiye ve büyük bir millet olarak hep birlikte 2020'yi kucaklayacaklarını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"2023'te Türkiye, bugün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında da stratejik bir güç olacak inşallah. 7 başlı ejderhayla uğraşmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yolumuza dimdik devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ama bunun yeterli olmadığına inanıyoruz. Onun için gayret göstereceğiz, mücadele edeceğiz, hakka sarılacağız ve ülkemizin gereklerini dünya için yerine getireceğiz."

Konuşmanın ardından Bakan Soylu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ve diğer davetlilerle terminalin açılış kurdelesini kesti ve programların ardından kentten ayrıldı.

(AA)