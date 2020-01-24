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24 Ocak 2020 Cuma 10:24:39 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:16:18

Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getirilecekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı operasyonu yapmasaydık, Afrin PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu" dedi.

Antalya'da düzenlenen Narkotik Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucuyla mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Okul önlerinden uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, sizler, hep birlikte, uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. Uyuşturucuya bağlı can kayıplarında 2018'de 657'ye düştük, 2019 rakamı şu an için 255. Adli tıp süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Saha operasyonlarında önemli bir ivme yakaladık. 2016'da 81 bin olan yıllık operasyon sayımız, son iki yıldır 140 binin üstüne çıktı. 2019 rakamımız 148 bin olarak gerçekleşti. Bu ivmeyi düşürmemek, mümkünse artırmak lazım. 2016'da 7 bin 641 olan tutuklu sayısı, 2019'da 25 bin 619 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu'

"Orta Doğu'da oluşturdukları istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, vekalet savaşları eliyle yürüttükleri terör ve şiddet, hem uyuşturucu ticaretini hem de göçü tetikliyor" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir."

Soylu, "PKK-Avrupa veya PKK-ABD ilişkisi örtüşüyor mu, elbette ki hayır. Şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar. Yıllardır bunları yazıyorlar ama yıllardır da bu örgüte can suyu sağlamaktan, silah vermekten, militanlarına sığınma hakkı sağlamaktan, arka çıkmaktan, doğrudan mali yardim yapmaktan çekinmiyorlar. Şöyle bir yanılgı içindeler; PKK onların ülkelerinde silahlı terör faaliyetinde bulunmadığı için uyuşturucu terörünü görmezden geliyorlar" diye konuştu.

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