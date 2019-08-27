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27 Ağustos 2019 Salı 14:25:25 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:53:25

Bakan Soylu açıkladı: Yurt içinde Terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtiçindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi. Soylu, 'Kayyumdan hediye' iddialarıyla ilgili olarak "Bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum. Bu tür şeyler Sayıştay denetimlerinden geçmektedir. Devlet bu tarz şeylere imkan vermez" diye konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın önceki döneminde devlet büyüklerine 600 bin TL'lik hediye alındığı iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı. 

Bakan Soylu, "Bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum. İki üç yıl içinde bu belediyelere sadece biz değil başka insanlar da gelmiştir. Mardin Belediyesi'ne hiç gitmedim. Bu tip meseleler söz konusu olabilir. Bu tür şeyler Sayıştay denetimlerinden geçmektedir. Devlet bu tarz şeylere imkan vermez. Devlet büyükleri geldiğinde karşılama için ona göre yapılmış bütçeler vardır" diye konuştu. 

"THK'DA YÖNETİM BOŞLUĞU VAR"

Soylu gazetecilere İçişleri Bakanlığı tarafından THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında yapılan suç duyurusunda hakkında da bilgi verdi. 

Türk Hava Kurumu'nda bir yönetim boşluğu olduğunu ifade eden Soylu, yakın döneme kadar kurumda bir çok usulsüzlük tespit edildiğini söyledi. 

Soylu, "THK meselesi maalesef girdaba girmiş bir meseledir. Bunlara seyirci kalmamız mümkün değil. THK 26 Haziran tarihinden itibaren yöneticileri vardı, 9'u istifa etti, geriye kalan yöneticilerin bir kabiliyeti yoktur. Şu an orada bir yönetim boşluğu vardır. Denetime hemen başladık" dedi. Soruşturmanın İzmir yangınıyla bir ilgisinin olmadığını ifade eden Soylu, "Bizim görevimizi şikayetleri irdeleyip sonuca ulaştırmaktır" diye konuştu. 

TERÖRİST SAYISI 600'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye sınırları içerisindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü. Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz" dedi.

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