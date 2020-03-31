Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tokat gibi cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var." dedi.

Bakan Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili." diye konuştu.

Bakan Soylu, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik." açıklamasında bulundu.

ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YÜZDE 98,9 DÜŞTÜ

Bakan Soylu, "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü." dedi.

21 İLİMİZDE 50 BELDE KARANTİNAYA ALINDI

Bakan Soylu, "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." ifadesinde bulundu.

Bakan Soylu, "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı." dedi.

"BAŞKA DEVLET KURMAK İSTİYORSUNUZ"

Bakan Soylu, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz." açıklamasında bulundu.

AA