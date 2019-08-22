Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 635 PKK'lı terörist öldürüldü

Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, Van, Mardin ve Diyarbakır'da görevden almalarla ilgili, "Teröristlere moral de mama da o belediyelerden gidiyor, biz saf değiliz. 'Seçilmişiz' diyorlar. Seçilmişlik elbette önemlidir ama demokrasi bir truva atı değildir" dedi.



Soylu'nun yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiç bir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.



"KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANDIK"

40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz. 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık.



3 GÜNDÜR BENİM TERÖRLE BAĞLANTIM YOK DEMİYORLAR



İçişleri Bakanı Soylu, görevden alınan Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir başkanlarına ilişkin "Biri de çıkıp 'Benim terörle bağlantım yok, bana iftira attılar' demiyor. Teröristlere moral ve mama o belediyelerden gidiyordu. Seçilmişlik değerlidir ama Truva Atı değildir" diye konuştu.