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07 Aralık 2019 Cumartesi 22:49:14 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 22:54:46

Bakan Soylu: 2020'de terör örgütlerinin dağda sesi çıkmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu millete sözümüzdür, 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne kimsesi kalacak ne de sesleri çıkacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Soylu, hem bulunulan makamların hem de hayatın nihayetinde gelip geçici olduğunu belirterek, bugün kendilerinin olduğu kürsülerde yarın başkalarının olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Önemli olan bizden sonraki nesillere neyi miras bıraktığımızdır. Bakın Erzurum'un büyükleri, geçmiş insanları, bugünün Erzurumlularına övünülecek bir kimlik miras bırakmış. Kadim bir medeniyet aklı, bir vatan sevdası, birlik ve kardeşlik ruhu bırakmış, iman ve itikat bırakmış. O güzelim Yakutiye Medresesini yapanlar, Çifte minareli medreseyi yapanlar bu şehre sadece taş binalar değil, aynı zamanda bir ruh bırakmış. İbrahim Hakkı Hazretleri, Abdurrahman Gazi Hazretleri, ilim, ve maneviyat bırakmış. Nene Hatun, Fatma Hatun, bu şehre bir cesaret, kahramanlık ve vatan sevdası miras bırakmış. Geçmiş büyüklerimiz bu ülkenin her karış toprağına, yaptıkları iyi işlerle güzel miraslar bırakmış."

"BU MÜCADELEYİ ÇOCUKLARIMIZ YARIN ZORLUK ÇEKMESİN DİYE YAPIYORUZ"

Soylu, bugün ülkenin dört bir yanında özgür ve bağımsız yaşandığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Çocuklarımız, PKK diye bir terör örgütünün olmadığı bir ülkede yaşasın istiyoruz. Dün 4 terörist gitti bugün de Şenyayla'da 5 terörist, evlatlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bu mücadeleyi çocuklarımız yarın zorluk çekmesin diye yapıyoruz. 40 yıldır bu ülkede terör örgütü konuşuluyor. Artık çocuklarımız konuşmasın istiyoruz. Onlar doktorluğu, mühendisliği, hemşireliği konuşsunlar. Üniversitelerde bilim ve ilim konuşsunlar. Biz güçlü kuvvetli ve kudretli bir milletiz. 'Niye Barış Pınarı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptınız?' şeklinde sorulara muhatap olduk. Ne olsaydı? Yapmasaydık da ülkemizi ele mi geçirselerdi?"

"BUGÜN BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA DA VAR"

Soylu, herkesin bir zamanlar, "Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez" dediğini hatırlatarak, "Bugün öyle değil, tam 18 yıldır bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. Bugün orada, hastane, okul, yol, hemşire var. Bugün Batı'da ne varsa Doğu'da da var. Bu millete sözümüzdür, 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne kimsesi kalacak ne de sesleri çıkacak. Bizim görevimiz bu ülkede kardeşliği tesis etmektir. Kim kardeşliğimize büyümemize musallat oluyorsa elbette buna müsaade etmeyeceğiz. Nasıl ki Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yenmişsek bugün etrafımızdaki coğrafyaya, Ortadoğu'ya da barış ve huzuru Türkiye getirecektir, bu millet getirecektir. Bu gücü sizin duruşunuzdan buluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AA

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