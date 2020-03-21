Bakan son rakamı açıklamıştı! Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak özellikleri belli oldu!

  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5547
  • Euro
    7,0589
  • Altın
    316,7020
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor
MSB'den flaş açıklama: 2 terörist öldürüldü MSB'den flaş açıklama: 2 terörist öldürüldü
Fırsatçılara geçit yok: Kaçak maske üreticisi mühürlendi Fırsatçılara geçit yok: Kaçak maske üreticisi mühürlendi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 19 tane azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 19 tane azaldı
Emekliye 1.500 lira Nisan'da! İşte emekli, yaşlı, çalışanlar ve tüm vatandaşlara özel süper önlemler paketi Emekliye 1.500 lira Nisan'da! İşte emekli, yaşlı, çalışanlar ve tüm vatandaşlara özel süper önlemler paketi
Eşinden ayrılan genç kadın, evinin banyosunda vücudu morluklar içerisinde ölü halde bulundu Eşinden ayrılan genç kadın, evinin banyosunda vücudu morluklar içerisinde ölü halde bulundu
Sağlık Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği! Sağlık Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği!
Van'daki özel dershaneler uzaktan eğitime başladı Van'daki özel dershaneler uzaktan eğitime başladı
Koronavirüs kâbusu bitmiyor! Dünyada ölü sayısı 11 bini aştı Koronavirüs kâbusu bitmiyor! Dünyada ölü sayısı 11 bini aştı
Coronaya karşı 100 AVM kapandı Coronaya karşı 100 AVM kapandı
YÖK'ten, KKTC için koronavirüs önlemleri kararları YÖK'ten, KKTC için koronavirüs önlemleri kararları
Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Kim Jong Un meydan okudu... Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Kim Jong Un meydan okudu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevruz mesajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği
Türkiye'de bulunan 60 Ukrayna vatandaşı, ülkelerine döndü Türkiye'de bulunan 60 Ukrayna vatandaşı, ülkelerine döndü
Fas'ta corona virüsü vakası 86'ya yükseldi Fas'ta corona virüsü vakası 86'ya yükseldi
İlaçlama hizmetindeki talep patlaması, fahiş fiyatla sunan fırsatçılara yaradı İlaçlama hizmetindeki talep patlaması, fahiş fiyatla sunan fırsatçılara yaradı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Papua Yeni Gine’de ilk Kovid-19 vakası görüldü Papua Yeni Gine’de ilk Kovid-19 vakası görüldü
İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Koronavirüs kabusu devam ediyor! Peş peşe koronavirüs haberleri! İşte yaşanan son gelişmeler Koronavirüs kabusu devam ediyor! Peş peşe koronavirüs haberleri! İşte yaşanan son gelişmeler
AB ülkesi Bulgaristan'dan sert açıklama: Maske konusunda bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa tek bir maske göndermedi AB ülkesi Bulgaristan'dan sert açıklama: Maske konusunda bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa tek bir maske göndermedi
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı: İshal, bulantı ve iştahsızlık Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı: İshal, bulantı ve iştahsızlık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Mart 2020 Cumartesi 07:45:35 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 07:55:15

Bakan son rakamı açıklamıştı! Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak özellikleri belli oldu!

Koronavirüsü tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkeler aldıkları önlemleri arttırırken neredeyse bütün dünya evine sığınmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin yaşlı ve direnci zayıf kişiler olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin yaşlı ve direnci zayıf kişiler olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" uyarısında bulundu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 270 bine yaklaşırken, can kaybı da 11 bini geçti. Türkiye'de ise virüsten 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken vaka sayısı 670'e yükseldi.

"ÖLENLERİN TAMAMI YAŞI VE DİRENCİ ZAYIF KİŞİLERDEN OLUŞUYOR"

Vaka sayısı ve ölü sayısıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlı ve direnci zayıf kişilerden oluştuğunu açıkladı. Koca Twitter hesanından yaptığı duyuruda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi. 

4 ÖLÜ VARKEN YAŞ ORTALAMASI 78,5 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de ilk ölümler gerçekleşmeye başladı. İlk vakanın 11 Mart'ta görüldüğü ülkemizde 9 günde 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 4 kişinin yaş ortalaması 78,5 olarak belirlendi.

ÇİN'DEKİ ARAŞTIRMALARDA DA YAŞLILAR RİSKLİ GRUPTA YER ALMIŞTI

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüsle ilgili olarak yürütülen ve 44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre, hastalananların yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü. Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER