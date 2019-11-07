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07 Kasım 2019 Perşembe 16:49:47 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 17:25:50

Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilere yapılan çirkin hareketle ilgili olarak, böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle; 

"Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada  hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez."

 

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp, okulda istenmediği iddia iddiaları üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla, "Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır" dedi.

Çelik şunları söyledi:

"Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye’nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir.

Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz bu konuda çok hassasız. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlanması sözkonusu olamaz.

Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa, onlar da bilgilendirilecektir. Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından kaynaklanan durumlar varsa, doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır. Özel Eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmeleri eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında olan ve Bakanlığımız tarafından güçlü şekilde gözetilen bir haktır. Ayrıca, değerli velilerimize, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindeki olumlu gelişim özelliklerinin yeniden hatırlanması gerekir.

Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Hepsi tek bir evrendir. Bu bilinçle hassasiyet gösteren ve yakından ilgilenen Sayın Bakanımıza, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu topraklar, ayrımcılığın değil kaynaşmanın yurdudur. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir."

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