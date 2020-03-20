20 Mart 2020 Cuma 11:15:15 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:19:29
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Tüm kuruluşlarımızda 14 kurala harfiyen uyuluyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, açıklamalarda bulunuyor: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor
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