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18 Aralık 2019 Çarşamba 17:48:58 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 18:06:11

Bakan Selçuk: Doğa Kolej'ini kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Doğa Kolej'ini kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız yok. Kamu kaynakları kamu kurumlarının yetkin hale gelmesi için yönlendirilecektir. Amacımız çocuklarımızın eğitim öğretiminin aksamamasıdır.

Bu konuda da her türlü tedbiri almış durumdayız.

Sonlandırma gibi bazı işlemler çok kolay ama bunun açacağı maliyetlerin de dikkatimizde olduğunu belirtmek isterim.

Çok büyük planlamalar içindeyken bir özel okulun mali işleri içinde olmayı tercih etmeyiz, bizim odak noktamızda çocuklarımız var. Hal böyleyken çocuklarımızın bu konuyla ilgili olarak eylemler katılması videolarının çekilmesi gibi çocukları bu meselenin içine dahil etmeye çalışan hareketlerin çok doğru olmadığını düşünüyorum.

Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdiğimizi ifade etmek isterim, bu tür sorunların yaşanmaması adın gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için de çalışmalarımız var.

Bu doğrultuda 5580 sayılı kanunda gerekli düzenleme yapılarak, kurumlarda açılıştan mali teminat ile özel açacaklarını sadece eğitim alanında faaliyet göstermeleri adına yaptığımız çalışmalar var.

Velilerimiz emin olsunlar her türlü hazırlığı yapmak konusunda, planlamalarımızın hazır olduğunu söylemek isterim. Bütün taraflarla temas halindeyiz.

Soru: Bir anlaşma olduğuna dair bilgiler geldi…

Tabii biz dışardan gelen birçok bilgiye doğrudan doğruya dahil olmayız, biz somut olarak kanıta dayalı duruma bakarız. Temasımız yürüyor, kabul edersiniz ki MEB sorumluluğu sadece belirli kuralların işlememesi halinde belirli kurumların faaliyetinin sonlandırılması ile sınırlı. Biz bu yetkimizin sınırına bakarak çok da sınırlı davranmak istemiyoruz çünkü çocuklarımız ve öğretmenlerimiz söz konusu.

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