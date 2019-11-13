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13 Kasım 2019 Çarşamba 14:09:09 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:14:03

Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat" açıklamasında bulundu

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18-22 Kasım'da yapılacak ara tatilin eğitime verilen bir ara olmadığını belirterek, "Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından, 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin paylaşımda bulundu.      

Bakan Selçuk, "Ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat. 81 ilin faaliyet listesini hazırladık. Eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan beslenmeye, yaşamdan öğrenmeye gönderiyoruz." ifadelerini kullandı. 

(AA)    

 

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