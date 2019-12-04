Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

AA