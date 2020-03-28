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28 Mart 2020 Cumartesi 11:40:38 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:23:47

Bakan Selçuk: Huzurevleri için "Takip İzleme Birimleri" oluşturduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk." dedi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede oluşturulan yeni birimler ve huzurevlerinde alınan ilave önlemleri paylaştı. Yaşlı vatandaşların en fazla risk taşıyan grupta yer aldığına işaret eden Selçuk, huzurevlerini yakından takip etmek üzere ülke genelinde "Takip İzleme Birimleri" oluşturduklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, bu birimler ile huzurevlerinden gelen veri ve bilgilerin analiz ve anlık takip edilmesinin sağlanacağını ifade etti. Aynı zamanda Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde "Merkez İzleme Birimi" de kurduklarını aktaran Selçuk, huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

"Sosyal İzolasyon Odaları" için hazırlıklar tamam

Virüsün bulaşma yolları ve buna karşı yapılması gerekenlere dair hazırladıkları bilgilendirme rehberini de tüm huzurevlerine ulaştırdıklarını anımsatan Selçuk, huzurevlerinde alınan ilave önlemlere ilişkin, "Gerek görülmesi halinde, kuruluşlarımızda oluşturulacak 'Sosyal İzolasyon Odaları', 'Sosyal İzolasyon Katı' ve burada çalışacak sabit personelin belirlenmesi için hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, huzurevlerinde alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek henüz yaşlı kabulü yapılmayan ve yeni açılacak huzurevlerinin tanımlara uygun "Sosyal İzolasyon Kuruluşu" olarak dizayn edilmesi ve gerektiğinde devreye alınması için de çalışmalarını tamamladıklarına işaret etti.

Selçuk, tüm kuruluşlarda ihtiyaç duyulacak oksijen sistemleri ile mobil oksijen tüpleri ve diğer oksijen aparatlarının temininin sağlandığını, İl Müdürlükleri Takip İzleme Birimleri tarafından mevcut stokların takibi ve kontrolünün yapılması için de ayrıca talimat verdiklerini aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kuruluşlarda kat nöbeti tutan personel başta olmak üzere tüm nöbet çizelgelerinin resmi yazıyla İl Müdürlükleri Takip İzleme Birimine dijital ortamda iletildiğini de kaydetti.

AA

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