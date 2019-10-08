Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı

  • Bist 100
    101859
  • Dolar
    5,8338
  • Euro
    6,3901
  • Altın
    280,8190
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı
Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen hayatını kaybetti Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen hayatını kaybetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
MSB altını tekrar çizdi: Tek koalisyon ve NATO ülkesiyiz MSB altını tekrar çizdi: Tek koalisyon ve NATO ülkesiyiz
Putin, NASA astronotuna Cesaret madalyası verilmesi konusunda kararname imzaladı Putin, NASA astronotuna Cesaret madalyası verilmesi konusunda kararname imzaladı
Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da birlik beraberlik mesajı Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da birlik beraberlik mesajı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
Dışişleri'nden İtalya'ya çok sert kınama Dışişleri'nden İtalya'ya çok sert kınama
Hollywood değil TSK yapımı: Allah Türk komandosunu korusun Hollywood değil TSK yapımı: Allah Türk komandosunu korusun
Masterchef Açelya kimdir? Masterchef Açelya Kılıçay kaç yaşında, nereli? Masterchef Açelya kimdir? Masterchef Açelya Kılıçay kaç yaşında, nereli?
Mustafa Cengiz: Fatih hocayla görüş ayrılıkları olabilir ama konu çözüldü Mustafa Cengiz: Fatih hocayla görüş ayrılıkları olabilir ama konu çözüldü
Galatasaray'dan Ever Banega sürprizi Galatasaray'dan Ever Banega sürprizi
EYT son dakika gelişmesi var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika 2019 gelişmeleri EYT son dakika gelişmesi var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika 2019 gelişmeleri
Ergenekon kumpasında flaş gelişme: Firari 2 isim hakkında kırmızı bülten kararı Ergenekon kumpasında flaş gelişme: Firari 2 isim hakkında kırmızı bülten kararı
Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, şifreli mi? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Trafik polisi, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış Trafik polisi, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
İzmit'te mimarisi ile şaşkına çeviren bina İzmit'te mimarisi ile şaşkına çeviren bina
Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Sevgili Geçmiş dizi oyuncuları kimler? Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Sevgili Geçmiş dizi oyuncuları kimler?
Brezilyalı futbolcu Michel Bastos futbolu bıraktı Brezilyalı futbolcu Michel Bastos futbolu bıraktı
Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize dizisi oyuncuları kim? Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize dizisi oyuncuları kim?
Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz istifa etti Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz istifa etti
Trump'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması Trump'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ekim 2019 Salı 10:37:05 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 17:18:49

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malülleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor. Bu yardımdan toplam 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımının 8 Ekim Salı günü ödeneceğini açıkladı. Bu yardımdan 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.

Bakan Selçuk, "İlköğretim (1-8. Sınıflar) için kişi başı 2 bin 76 lira, lise için 3 bin 115 lira, yüksekokul için de 4 bin 153 lira yardım yapılacak. Böylece toplamda ilköğretim öğrencileri için 18 milyon, lise öğrencileri için 19 milyon, yüksekokul için ise 17 milyon ödeme gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Kurumumuz tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak" dedi. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek.

Yardım, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı şubeye, almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek. Hak sahipleri T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekleştirilecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ