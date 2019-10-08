Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımının 8 Ekim Salı günü ödeneceğini açıkladı. Bu yardımdan 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.

Bakan Selçuk, "İlköğretim (1-8. Sınıflar) için kişi başı 2 bin 76 lira, lise için 3 bin 115 lira, yüksekokul için de 4 bin 153 lira yardım yapılacak. Böylece toplamda ilköğretim öğrencileri için 18 milyon, lise öğrencileri için 19 milyon, yüksekokul için ise 17 milyon ödeme gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Kurumumuz tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak" dedi. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek.

Yardım, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı şubeye, almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek. Hak sahipleri T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekleştirilecek.