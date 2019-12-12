Bakan Selçuk: Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000’e çıkartmaktır." dedi.

Selçuk, "Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı 2020'de 353'e çıkaracağız. 2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8 milyon 640 bin kişiyi işe yerleştirdik. Sadece 2019 yılında 1 milyon 430 bin kişi işe yerleştirilmiş İŞKUR aracılığıyla. İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planını da yakında yayınlayacağız. 2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam merkezini, 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 69 merkeze çıkardık. İnşallah 2020 yılı bitmeden 81 ilimizde engellilerimiz için gündüz yaşam merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

AA