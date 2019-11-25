Bakan Selçuk: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı açıklamasında Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek. Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz" dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı konuşmada, kadına şiddetle mücadeleye ilişkin, "Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek." dedi.
Bakan Selçuk, şöyle devam etti:
"Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz."
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