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02 Şubat 2020 Pazar 13:31:56 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 14:08:02

Yaz tatili süresi kısalacak mı? Yaz tatili süresi ne zaman kısalacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm velileri ve öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Yaz tatili kısalıyor mu? Tatil sürelerinde yakın zamanda bir değişiklik olacak mı? sorularına yanıt veren Selçuk, "Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir." dedi. Peki, yaz tatili süresi ne zaman kısaltılacak? İşte haberimizin detayları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm velileri ve öğrencileri ilgilendiren yaz tatili süresiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

2020 YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALTILACAK MI?

Selçuk, okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur" diye konuştu.

YAZ TATİLİ SÜRESİ NE ZAMAN KISALTILACAK?

Canlı yayınının ardından İhlas Haber Ajansı muhabirinin “Tatil sürelerinde yakın zamanda bir değişiklik olacak mı” sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, yaz tatili süresinin şu aşamada değişmeyeceğini, aynı planlama doğrultusunda devam edileceğini söyledi.

"TATİL SÜRELERİYLE İLGİLİ PLANLAMA AYNEN DEVAM EDECEK"

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var. Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

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