23 Şubat 2020 Pazar 17:37:01 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 17:45:20
Bakan Pekcan'dan koronavirüs ile boğuşan İran hakkında flaş açıklama
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan'ın açıklamaları:
Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir.
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