Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: Maske fiyatları nedeniyle 13 firmayı inceleme altına aldık
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde korona virüsü salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık açıklamasında bulundu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." dedi.
Pekcan, 9 firmanın toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldığını kaydetti.
Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'deki maske üretiminin ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu söyledi.
(AA)
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