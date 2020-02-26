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26 Şubat 2020 Çarşamba 11:54:45 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:15:14

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'koronavirüs' açıklaması: Gümrüklerde bütün önlemlerimizi aldık

Bakan Pekcan: '(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık.'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gümrüklerde alınan tedbirlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Pekcan, İran'da hızla yayılan salgın sonrası bu ülkeye açılan gümrük kapılarının kapatılmasına karşın Nahçıvan üzerinden girişlerin olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Gümrüklerle ilgili her türlü tedbiri aldık. Gümrük ekiplerimizi kıyafetler ve maskelerle donattık. Dilucu dahil bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada. Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile birlikte hareket ediyoruz, sürekli iletişim halindeyiz. Kapılarla ilgili her türlü önlemi aldık, girişlere kesinlikle izin verilmiyor."

AB büyükelçileriyle "ürün çeşitlendirilmesi" müzakeresi

Çin'deki salgın nedeniyle buradan ithalat yapan ülkelerin Türkiye'ye yönelmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin sorulara karşılık Pekcan, AB büyükelçileri ile yaptıkları toplantılarda, ülkeler arasındaki tedarik zincirini daha da derinleştirmek ve güçlendirmek açısından görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. 

Bakan Pekcan, Türkiye'den tedarik edilebilecek ürünlerin çeşitlendirilmesi açısından büyükelçilerle mutabakat sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye hem güvenilir hem kaliteli hem de rekabetçi tedarikçi konumunda. AB ülkelerine yakın olması da Türkiye için avantaj ancak bunların hepsi bir süreç. Şu anda sadece teklifler alınıyor, anlaşmalardan siparişlere dönüşen bir şey yok. Teslim süreleriyle ilgili görüşmeler yapılıyor. Daha önceden ulaşamadıkları bazı firmalara, bu kanaldan irtibata geçtiklerinden bahsediyorlar ama bunun tedarikçi onay süreci, deneme üretim süreci, sipariş anlaşmasına dönüş, üretim ve lojistik süreçleri var. Bunlar geceden sabaha olacak bir şey değil. İhracat açısından belki yılın ikinci çeyreğinde bunun etkisini görebiliriz ama şubat ayında bir etkisini görmeyeceğimiz açık. Bir taraftan da İran ve Çin bizim de ihracatçı olduğumuz ülkeler. İhracatın kesilmesinin etkisi aynı gün görülürken, artması sürece bağlı, bunun göz önüne alınması lazım."

Rusya'nın domateste kotayı yükseltmesi

Bakan Pekcan, Rusya'nın domateste Türkiye'nin ithalat kotasını 200 bin tona yükseltmesine ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Esasında Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) üyesi olarak Rusya'nın yaptığı bu uygulama doğru değil. Ayrıca kotayı 'rotatif kota' olarak uygulamıyorlar. Bazı ürünlerde ülkelerle anlaşmanızda yıllık kota uygulayabiliyorsunuz ama bu yıldan yıla rotatif olarak uygulanabilir. 'Doldu, bu yıl kota bitti' şeklindeki bir uygulama normalde olmaması gereken bir durum. Bunu en üst düzeyde gerek Bakanlığımız gerek Tarım ve Orman Bakanlığı yakinen takip ettik, karar onandı. Yapılan uygulama zaten DTÖ kurallarına uygun değil ama sağ olsunlar 200 bine çıkardılar, herhalde devam edecek.

(AA)

 

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