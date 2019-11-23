  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nijer, Fransa referanslı ulusal marşını değiştireceği bildirildi Nijer, Fransa referanslı ulusal marşını değiştireceği bildirildi
Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
Rabia Naz davasında flaş gelişme! DNA'lar uyumlu çıktı Rabia Naz davasında flaş gelişme! DNA'lar uyumlu çıktı
Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı
"Demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" "Demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz"
Bakan Murat Kurum: İftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız Bakan Murat Kurum: İftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız
ABD'de Kongreden Pompeo'nun Yahudi yerleşimleri mektubuna yanıt: Karara kesinlikle katılmıyoruz ABD'de Kongreden Pompeo'nun Yahudi yerleşimleri mektubuna yanıt: Karara kesinlikle katılmıyoruz
Beyaz Saray ile Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi Beyaz Saray ile Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi
Pence, Aynu'l Esed Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret etti Pence, Aynu'l Esed Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret etti
Çanakkale'de Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı
Leicester City doludizgin devam ediyor Leicester City doludizgin devam ediyor
MSB duyurdu! Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca gerekli karşılık verilmiştir MSB duyurdu! Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca gerekli karşılık verilmiştir
Bakan Soylu: Operasyonlar Kıran-7 ile bitecek değil, terör örgütünün üzerine çöker vaziyette devam edecektir Bakan Soylu: Operasyonlar Kıran-7 ile bitecek değil, terör örgütünün üzerine çöker vaziyette devam edecektir
Juventus mağlubiyeti unuttu Juventus mağlubiyeti unuttu
Hong Kong aylardır dinmeyen protestolarla ilk seçime gidiyor Hong Kong aylardır dinmeyen protestolarla ilk seçime gidiyor
Cezaevine girmek için ATM'lere zarar veren şahıs serbest bırakıldı Cezaevine girmek için ATM'lere zarar veren şahıs serbest bırakıldı
Bakan Murat Kurum'dan "ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik" açıklaması Bakan Murat Kurum'dan "ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik" açıklaması
Rusya savaş uçaklarının İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü Rusya savaş uçaklarının İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü
Ressam Funda İyce Tuncel'in "Turkuaz sınırlar" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu Ressam Funda İyce Tuncel'in "Turkuaz sınırlar" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu
Lübnan'daki dolar krizini öğrenciler protesto etti Lübnan'daki dolar krizini öğrenciler protesto etti
Kılıçdaroğlu kendi kazdığı 'kumpas’ kuyusuna düştü! Yine çark etti Kılıçdaroğlu kendi kazdığı 'kumpas’ kuyusuna düştü! Yine çark etti
'İnsani Yardım Atölyesi' gönüllülere saha ve online eğitimler verecek 'İnsani Yardım Atölyesi' gönüllülere saha ve online eğitimler verecek
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç polisi eleştirdi Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç polisi eleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları sürüyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 19:34:54 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 19:36:47

Bakan Murat Kurum'dan "ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Biz ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun, define kazısı yapacak firmalar, kişiler Bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Çorum'a gelen Kurum, kentteki bir otelde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve 13 ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Sağlıklaştırma Projesi'nin uygulanacağı tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda incelemelerde bulunan Kurum,  valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

ÇED Yönetmenliği'nde değişiklik

Bakan Kurum, valilikte yaptığı konuşmada, valilik ve belediyelerle kentte yürütecekleri çalışma ve projeleri anlattı.

Bir gazetecinin Gümüşhane'deki Dipsiz Göl ile ilgili sorusu üzerine Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili 4 maddelik eylem planı hazırladıklarını ve Bakanlık olarak süreci birebir takip ettiklerini söyledi.

Olayı yerinde görmek amacıyla ilgilileri bölgeye gönderdiklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Hemen akabinde 4 maddelik eylem planımızı hayata geçirmek suretiyle gölümüzü o eski haline getirecek, o eski doğal güzelliği korunacak şekliyle, içindeki o mikroorganizmalar kullanılarak, yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak, inşallah Dipsiz Gölü'müzü eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hem Valiliğimiz hem Bakanlığımız gerekli tüm çalışmaları yaparak o 4 maddelik eylem planını gerçekleştirecek. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları vardır. Biz ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun, define kazası yapacak firmalar, kişiler Bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar. ÇED raporunu almalarını müteakip ancak böyle bir kazıyı yapabilirler ki doğal bir güzelliğe zarar vermesi söz konusu olursa böyle bir ÇED raporunu da alma ihtimalleri yok."

Kurum, Türkiye'deki doğal güzelliklerin korunması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane'mizde de Çorum'umuzda da Ankara'mızda da İstanbul'umuzda da doğal güzelliklerimizi koruyacağız. Kararlı bir şekilde bu adımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ