  • Bist 100
    110599
  • Dolar
    5,9436
  • Euro
    6,6154
  • Altın
    281,9800
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Düştü' dedikleri çocuğu okul servisi ezmiş 'Düştü' dedikleri çocuğu okul servisi ezmiş
Alkışlanacak karar Alkışlanacak karar
Azil maddeleri ABD'yi ikiye böldü! Gerginlik artıyor Azil maddeleri ABD'yi ikiye böldü! Gerginlik artıyor
Bakan Murat Kurum: Termik santrallere son uyarıları yaptık Bakan Murat Kurum: Termik santrallere son uyarıları yaptık
Rum yönetimine tepki! KKTC'den Türk gemi kaptanlarını tutuklatmıştı Rum yönetimine tepki! KKTC'den Türk gemi kaptanlarını tutuklatmıştı
Libya, Türkiye ile güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı Libya, Türkiye ile güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı
Helin bebeğin kahreden ölümü: 4. kattan düştü! Helin bebeğin kahreden ölümü: 4. kattan düştü!
Medipol Başakşehir kupada rahat turladı Medipol Başakşehir kupada rahat turladı
Fırtına kupada çok rahat Fırtına kupada çok rahat
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı
Putin: Türkiye’den Moskova'ya heyet gelecek Putin: Türkiye’den Moskova'ya heyet gelecek
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirecek Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirecek
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
İlber Ortaylı: İstanbullularda edep erkan vardı, İstanbulca konuşurdu İlber Ortaylı: İstanbullularda edep erkan vardı, İstanbulca konuşurdu
İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili önemli gelişme İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili önemli gelişme
Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi, sürücü yara almadan kurtuldu Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi, sürücü yara almadan kurtuldu
Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi, sürücü yara almadan kurtuldu Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi, sürücü yara almadan kurtuldu
Necip Fazıl Ödülleri 21 Aralık Cumartesi akşamı sahiplerini buluyor Necip Fazıl Ödülleri 21 Aralık Cumartesi akşamı sahiplerini buluyor
Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor
Kurtulmuş: Dünyadaki adaletsiz sistemin unsurlarında kapsamlı değişim şart Kurtulmuş: Dünyadaki adaletsiz sistemin unsurlarında kapsamlı değişim şart
Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı
Giresun'da drone fabrikası kurulacak Giresun'da drone fabrikası kurulacak
Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor
50 yaş üstü kadınlarda kilo vermek meme kanserine yakalanma riskini azaltabilir 50 yaş üstü kadınlarda kilo vermek meme kanserine yakalanma riskini azaltabilir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 22:38:49 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 22:49:36

Bakan Murat Kurum: Termik santrallere son uyarıları yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesislerinin yöneticileriyle bugün 13 termik santralın yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının durumunu görüştüklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan 13 termik santral için başlatılan incelemeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ