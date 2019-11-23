  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nijer, Fransa referanslı ulusal marşını değiştireceği bildirildi Nijer, Fransa referanslı ulusal marşını değiştireceği bildirildi
Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
Rabia Naz davasında flaş gelişme! DNA'lar uyumlu çıktı Rabia Naz davasında flaş gelişme! DNA'lar uyumlu çıktı
Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı
"Demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" "Demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz"
Bakan Murat Kurum: İftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız Bakan Murat Kurum: İftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız
ABD'de Kongreden Pompeo'nun Yahudi yerleşimleri mektubuna yanıt: Karara kesinlikle katılmıyoruz ABD'de Kongreden Pompeo'nun Yahudi yerleşimleri mektubuna yanıt: Karara kesinlikle katılmıyoruz
Beyaz Saray ile Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi Beyaz Saray ile Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi
Pence, Aynu'l Esed Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret etti Pence, Aynu'l Esed Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret etti
Çanakkale'de Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı
Leicester City doludizgin devam ediyor Leicester City doludizgin devam ediyor
MSB duyurdu! Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca gerekli karşılık verilmiştir MSB duyurdu! Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca gerekli karşılık verilmiştir
Bakan Soylu: Operasyonlar Kıran-7 ile bitecek değil, terör örgütünün üzerine çöker vaziyette devam edecektir Bakan Soylu: Operasyonlar Kıran-7 ile bitecek değil, terör örgütünün üzerine çöker vaziyette devam edecektir
Juventus mağlubiyeti unuttu Juventus mağlubiyeti unuttu
Hong Kong aylardır dinmeyen protestolarla ilk seçime gidiyor Hong Kong aylardır dinmeyen protestolarla ilk seçime gidiyor
Cezaevine girmek için ATM'lere zarar veren şahıs serbest bırakıldı Cezaevine girmek için ATM'lere zarar veren şahıs serbest bırakıldı
Bakan Murat Kurum'dan "ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik" açıklaması Bakan Murat Kurum'dan "ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik" açıklaması
Rusya savaş uçaklarının İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü Rusya savaş uçaklarının İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü
Ressam Funda İyce Tuncel'in "Turkuaz sınırlar" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu Ressam Funda İyce Tuncel'in "Turkuaz sınırlar" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu
Lübnan'daki dolar krizini öğrenciler protesto etti Lübnan'daki dolar krizini öğrenciler protesto etti
Kılıçdaroğlu kendi kazdığı 'kumpas’ kuyusuna düştü! Yine çark etti Kılıçdaroğlu kendi kazdığı 'kumpas’ kuyusuna düştü! Yine çark etti
'İnsani Yardım Atölyesi' gönüllülere saha ve online eğitimler verecek 'İnsani Yardım Atölyesi' gönüllülere saha ve online eğitimler verecek
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç polisi eleştirdi Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç polisi eleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları sürüyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 20:51:09 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 20:55:26

Bakan Murat Kurum: İftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'li bir siyasetçinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddialarına ilişkin, "Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık. Kimse, parti içi hesaplaşmasına, ne AK Parti'yi ne de Cumhurbaşkanımızı alet edemez. Manipülasyonda, spekülasyonda, iftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız." dedi.

Çeşitli programlar dolayısıyla Çorum'da bulunan Bakan Kurum, bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı. 

Murat Kurum, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada çok farklı gelişmelere şahit olduklarını söyledi.

Bu gelişmelerin tam ortasında Türkiye'nin bulunduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Sınırlarımız boyunca kurulması planlanan terör devletine karşı operasyon yapıyoruz. Yapamazsınız dediler, yapıyoruz. Fırat Kalkanı'nı yapıyoruz, Zeytin Dalı'nı yapıyoruz, Barış Pınarı Harekatı'nı yapıyoruz. Ülkemize karşı kurulan hain tuzakları birer birer boşa çıkartıyoruz. Türkiye artık kendi çizgisini tüm dünyaya açık açık ilan etmiştir. Bizi ambargoyla 'hava savunma sistemlerini satmayız, vermeyiz' diye tehdit edenler, şimdi o silahları satmak için sıraya girmiş durumdalar. Artık başka bir Türkiye var. Türkiye artık kendi İHA'sını, SİHA'sını da üretiyor. Masada da sahada da kazanıyor. İnşallah kazanmaya da devam edecektir. Yerli ve milli silahlarıyla terörle mücadelesini kahramanca yapmaya devam edecektir."

"İftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız"

Kurum, devletin, milletin bu kutlu mücadeleyi verirken, ülkenin yaşama geleneğine asla uygun olmayan görüntülerle de karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Milletin meclisinde grup başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye, bize 20 yıl öncesini hatırlatan 'bu kadına haddini bildirin' sözüne şahit oluyoruz. Bu sözle aslında CHP'nin zihninde yer alan kodlar açığa çıkmış ve 20 yıl geçmiş olsa dahi bu köhne zihniyetin değişmediğini görmüş olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li bir siyasetçiyle gizli gizli görüşmekle suçlandığını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık. Kimse, parti içi hesaplaşmasına, ne AK Parti'yi ne de Cumhurbaşkanımızı alet edemez. Zaten Cumhurbaşkanımız CHP'nin bu buluşma iddialarına en net cevabı verdi. Peki, CHP'den bir ses çıktı mı, tabi ki hayır. Çünkü onlarda usul budur. Ortaya bir iddia at, devamında sana sorulan sorulara cevap verme. Manipülasyonda, spekülasyonda, iftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız. Kafalarını bu tür ucuz hesaplarla meşgul edeceklerine keşke ülkemize, milletimize hizmet için yorsalar. Biz hiçbir zaman bu tip yalanlarla yol yürümedik. Biz milletimizle, millete hizmetle, projelerimizle yol yürüdük. Bizim tek bir amacımız var, o da milletimize hizmet etmektir."

Toplantıya, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ