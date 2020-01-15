Bakan Akar: S-400’ler Nisan ya da Mayıs’ta tam aktive olacak
Milli Savunma Bakanı, "Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhattabımız Ruslardır" açıklamasında bulundu. S-400'lerle ilgili de net tarih veren Akar, "S-400’ler Nisan ya da Mayıs’ta tam aktive olacak" dedi.
Berlin Konferansı'ndan sonuç çıkabileceğini belirten Bakan Akar açıklamasında, "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır" ifadelerine yer verdi.
S-400 İÇİN TARİH VERDİ
Öte yandan Akar, "Ülkemizin çıkarları için her kesimle görüşmeler yapıldı. Güvenliğin bekası için çalışıyoruz Güvenlik için ne gerekiyorsa yapılacaktır." dedi.
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 145 km genişlikte 30 km derinlikte alanın terörde temizlendiğini belirtti. Öte yandan Akar, S-400'lerin Nisan-Mayıs ayında aktive olacağını söyledi.
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- Bakan Akar: S-400’ler Nisan ya da Mayıs’ta tam aktive olacak
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