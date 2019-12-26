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26 Aralık 2019 Perşembe 16:13:24 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 17:41:33

Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: İtiraz edeceksen toplantı tutanağına 'şerh düşüyorum' de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği Panama kanalının 4, Süveyş kanalının 3 katı açıklamasında bulunan Kurum, "Kanal İstanbul'un ÇED raporu ekleriyle birlikte 16 bin sayfadır." dedi. İmamoğlu'na da sert tepki gösteren bakan, "İtiraz edeceksen toplantı tutanağına 'şerh düşüyorum' de, 'imzalamıyorum' de. Toplantı tutanağını imzalıyorsunuz." ifadelerini kullandı

Kanal İstanbul projesine yönelik ÇED projesini anlatmak için karşınızdayım diyerek söze başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Son şeklini verdiğimiz ÇED raporum bakanlığımıza sunuldu. Bakanlığımız da son şeklini tamamladı ve askıda ilan ettik. 10 gün boyunca görüşe açtık."

İşte Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:

Nihai ÇED raporumuz da itirazların değerlendirilmesiyle birlikte sağlamış olacağız. Bu ÇED süreci Türkiye’nin en geniş katılımlı şeffaf süreçlerinden biri olmuştur.

İBB İMZA ATTI

İBB’nin temsilcisi de ÇED raporunun altına imza atmıştır. İBB başkanı şimdi itiraz ediyor ama daha elemanının ne yaptığının farkında değil. İtiraz edeceksen toplantıya gel şu şu nedenden dolayı şerh düşüyorum de. İstanbul’un çevresi ve doğasını koruma eksenli bir bakışla yaklaştık. Bundan sonraki, süreci de belediyelerimiz akademisyenlerimiz STK’lar ile birlikte projemizi yürüteceğimizi ifade etmek isterim.

Bugün İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi Panama Kanalı'nın 4 katı, Süveyş Kanalı'nın ise 3 katı. 1930’larda boğazdan 2 gemi geçerken bugün günlük ortalama 150 gemi geçiyor. Yıllık 50 bin geminin geçtiğini görüyoruz. Gemi boyutlarının büyümesi dünya mirası İstanbul üzerinde büyük bir tehdit oluşturmuş durumdadır.

5 güzergah kıyaslandı ve istişareler sonunda en uygun hat belirlendi.

Yer altı sularına ve Terkos'a dair iddialar da gerçek dışıdır. Terkos Gölü'nün Karadeniz'e karışmasını engelleyeceğiz.

KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLEYECEK Mİ?

Projenin depremi tetiklemesi söz konusu değil. 21 metre derinliğindeki kanal nasıl fay hattını etkiler? Kanal İstanbul güzergahında hareketli bir fay bulunmuyor.

Meteoroloji İstanbul'un ısı adası olacağı iddiasını çürüttü. "Küçükçekmece Gölü kıyısındaki tarihi yapılar yutulacak" iddiası asılsızdır. 25-35 milyar liralık bir maliyet yüklenileceği iddiası var bu iddia da asılsızdır. Vatandaşa vergi yükü ekleneceği iddiası da asılsızdır.

"İstiklal ve istikbal projesi"

8 Ağustos 2017 itibariyle projenin süreci başladı. İstanbul için istiklal ve istikbal projesidir. Tüm kesimler tarafından konuşuluyor tartışılıyor. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Fakat meselenin siyasi polemik meselesi yapılmak istendiğini üzülerek görüyoruz.

"İstanbul suyuna etkisi binde 2,5"

Kanal İstanbul boğazın özgürlük projesidir, örnek bir şehircilik projesidir. İstanbul su kaynaklarını kaybedecek diyenleri görüyoruz. Bu kesinlikle bilimsel değildir gerçek dışıdır. Kanal İstanbul projesi sonrası Terkos’un binde 2,5 İstanbul’un suyuna etkisi olacaktır. Kanal İstanbul Terkos ve Sazlıdere’nin su katkısını yüzde 3 olarak etkilemektedir.

Melen projesi tamamlandığında İstanbul’a 1,1 milyar metreküp su sağlanacak. Hamzalı, Pirinççi, Karmandere barajları da İstanbul’un su ihtiyacını sağlayacaktır. Su geçirimi olmaması için kanalın yüzeyini özel bir maddeyle kaplıyoruz.

Yeraltı suları ve Terkos’a yönelik iddialar gerçek dışıdır. Karadeniz’e yapılacak dolgu alanıyla Karadeniz ve Terkos arasına koruyucu bir alan yapıyoruz. İstanbul’un su ihtiyacına çok daha fazlasını ekleyerek bunu güvence altına alıyoruz.

 

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