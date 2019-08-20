20 Ağustos 2019 Salı 15:40:17 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 15:41:11
Bakan Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarını incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.an ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarını incelemelerde bulundu.
Kurum, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.
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