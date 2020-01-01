Bakan Kurum: 5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kanal İstanbul ile ilgili evre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 13 santralin 7'si elektirik üretimlerine devam edecek.

Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını aktardı.

Kurum, Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış boyunca izin verileceğini, kapatılan termik santrallerin yönetimlerinin ise gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar. Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır."

BAKAN DÖNMEZ: ENERJİDE SIKINTI YAŞANMAMASI İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, enerjide sıkıntı yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Bakan Dönmez, kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücünün 1883 megavat olduğunu belirterek, "Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut." dedi.

AA