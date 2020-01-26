Bakan Kurum: Riskli binalarda 'Köklü Dönüşüm Projesi' başlatacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şunları söyledi:

"500'ü aşkın bir ekiple sahada çalışmaları başlattık. Hasar tespit çalışmalarını Elazığ ve Malatya'da yürütüyoruz. Biz Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduk. İlgili bakanlıklarımız gelen taleplere cevap vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir an önce muhtarlıklar aracılığıyla kaymakamlıklara müracaat ederek bildirim yapması gerekiyor. Bizim de bina tespitini yapıp binaya geçebilmesi açısından...

Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var. Tebligatlarımızı yapıyoruz. Malatya'da toplam 26 yıkık, 29 metruk yapı var. 529 ağır hasarlı, 5 orta hasarlı, 129 az hasarlı bina var.

Altyapılara ilişkin İller Bankası tarafından oluşturduğumuz ekipler çalışmaları yaptı. Elazığ'da 20, Malatya'da 14, Bingöl 11, Tunceli 9 yerel yönetim depremden etkilenmiştir. İki belediyemizde hasarlar tamamen giderilmiştir."