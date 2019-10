Bakan Kurum: Köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapıların önüne geçmek adına meclisin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını, böylece köylerde, yaylalarda ve sit alanlarında dahi ruhsatı, proje onayı olmayan yapılara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen Türk devletleri ile Romanya, Sırbistan ve Ukrayna'nın katılım gösterdiği Uluslararası İnşaat Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Kurum, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın altyapıdan üstyapıya, millet bahçelerinden sıfır atık projesine, kentsel dönüşümden sosyal konut üretimine kadar çevre ve şehircilik konularında çok geniş sorumluluk alanına sahip olduğunu hatırlattı.

'DÜNYANIN İKİNCİSİYİZ'

Dünyanın her yerinde inşaat sektörünün, ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Bakan Kurum, “İnşaat sektörünün dinamizmini ve canlılığını tüm bölgemize yaymalıyız. Ülke olarak Türkiye'nin bunu yapabilecek gücü var. Türk inşaat sektörü hem üretici hem de malzeme tedariki noktasında güçlü bir altyapıya sahip. Yaptığımız bütün çalışmaların yerli ve yabancı tüm yatırımcılara yol gösterici birer kılavuz olacağına inanıyoruz. Şunu gururla söyleyebilirim ki, bugün ülkemiz, inşaat sektöründe, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda. Bugün Türk inşaat şirketlerinin Şili'den Rusya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde, yüzlerce büyük projede imzası var. İş bitirme hızı, kaliteli malzeme kullanımı ve tecrübeli iş gücüyle inşaat sektörümüz, dünyanın her ülkesinden çok yoğun talep alıyor" dedi.

TOKİ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAĞIMSIZ YAPI ÜRETTİ

Bakanlık bünyesindeki Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) son 18 yılda yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"TOKİ, 18 yılda 860 bin konut ve sosyal donatılar dahil edildiğinde 1 milyonun üzerinde bağımsız birim üretti. TOKİ yaptığı çalışmaları yurt dışına da taşıyarak bugün dünyada model bir kurum olarak anılmaktadır. Endonezya'da, Sri Lanka'da, Pakistan'da ve Somali'de konut, hastaneler, misafirhaneler, spor salonları başta olmak üzere toplam 6 bin 200 binanın inşaatını bedelsiz olarak en güzel şekilde tamamladık, hizmete açtık."

ELEKTRONİK İŞLEM NUMARASI

TBMM'nin inşaat ve yapı sektörünü yakından ilgilendiren bir düzenleme üzerinde çalıştığını kaydeden Bakan Kurum, "Meclisimiz kaçak yapılaşmanın önüne geçme konusunda düzenleme üzerinde çalışmaktadır. Meclisin yapacağı bu düzenlemeyle birlikte planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla elektronik işlem numarasına geçeceğiz. Elektronik işlem numarası vereceğiz ve bu numarayla artık tek çatı altında tüm imar planlarımız aynı genel müdürlük çatısı altında dijital göreceğiz. Şehirlerimizdeki imar planlarını adaletli bir şekilde yapacak yine o çerçevede dijital olarak askıya çıkaracak bir süreci yapmak istiyoruz" dedi.

KAÇAK YAPILARA ŞERH

Bakan Murat Kurum, bakanlık görevlilerinin havadan ve karadan kaçak yapıları denetlemeye devam ettiğini de belirterek, meclisin yeni düzenlemesinin hemen ardından kanun yürürlüğe girince imar mevzuatına aykırı yapılara yaptırım getirileceğini söyledi. Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Tespit yapılmasının hemen ardından bu gayrimenkule tapuya satılamayacağını ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak. Bu da önemli bir düzenleme. Bundan sonra kaçak yapılaşmayı tamamen bitirecek devrim niteliğinde kanunla birlikte şehirlerimiz inşa dönemlerinde inşaatlarla karşılaşacak."



KÖYLERDE VE YAYLALARDA KAÇAK YAPILARA GEÇİT YOK



Meclisin düzenlemesinin köy, yayla ve sit alanlarındaki yapıları da yakından ilgilendirdiğini anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Köylerimizde, yaylalarımızda doğal sit alanlarımızda yine kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde de yerlerim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Önemli bir düzenlemedir. Vatandaşımızdan köylümüzden buna ilişkin herhangi bir ruhsat harç alınmadan sadece onun can ve mal güvenliğini temin edebilmek amacıyla ruhsata ve mevzuata uygun yapıların valilik onayını müteakip inşaatların yapılmasına müsaade edilecek" diye konuştu.

DHA