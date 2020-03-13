Bakan Kurum koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) ''11 maddelik genelge yayımladık. Çevre ihbar hattı oluşturduk çöpler daha sık toplanacak. Vatandaşlarımız bize WhatsApp hattında ihbar yapacaklar. Belediyelerimiz valiliklerimizin şehirlerimizde aldığı kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın yoğun şekilde yaşadığı başta toplu ulaşım araçları olmak üzere caddelerde sokaklarda hem temizlik işlerinin daha sık ve düzenli şekilde yapılması toplu ulaşım araçlarında vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı alanlara ilişkin dezenfekte işlemlerinin düzenli şekilde yapılacağı personelimizin zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmaması çıktıysa 14 gün evlerinde durmaları. Bilim Kurulu'nun kararlarını şehirlerimizde uygulayacağız. Bahar temizliği çerçevesinde şehirlerimizi daha temiz hale getireceğiz. Daha kararlı bir şekilde bu süreci geçireceğiz." dedi.

Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşlarımıza dokunmak, yaralarını hızlı şekilde sarmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Tüm illerde çalışmalarımız eş zamanlı yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.