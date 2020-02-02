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02 Şubat 2020 Pazar 15:21:00 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 17:32:33

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Elazığ açıklaması

Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları her gün yerinde inceliyor ve vatandaşların sorunlarını bizzat dinliyor. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Kurum gazetecilere yaptığı açıklamada "Rezerv alanlarımızda çalışmalar başladı. En kısa zamanda da inşaat faaliyetlerimizi başlatacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız." dedi.

Yemişli bölgesinde inceleme yapan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

 Diğer taraftan da ekiplerin depremzedelerin gıda, barınma ve diğer ihtiyaçlarına yönelik seferberlik içerisinde çalıştığını aktaran Kurum, acil ihtiyaçları büyük çoğunlukla giderdiklerini kaydetti.

BİNALARIN YÜZDE 25'E YAKINI ORTA VE AĞIR HASARLI

Bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da yüzde 60 seviyesine gelindiğini vurgulayan Kurum, yapmış oldukları tespitlerde kentteki binaların yüzde 25'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, bunu özelikle eski yapılarda yoğunluklu olarak görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle Elazığ ilimizde 93 yıkık binamız mevcut, 2 bin 785  ağır hasarlı binamız mevcut. Bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine 1675 orta hasarlı binamız var. Burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm var. 323 de acil yıkılacak binamız var. Acil yıkılacak binalarda bağımsız bölüm sayısı yaklaşık 1200 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız." 

Yemişlik bölgesinde 10 bin konutluk rezerv alanın bulunduğunu işaret eden Kurum, "Diğer rezerv alanımız Çatalçeşme Mahallemizde, bugün orayı da gördük. Diğer rezerv alanımızda Zafran bölgesinde hemen Fırat Üniversitemizin arkasında kalıyor, bölge olarak sağlam bir zemine sahip. Zafran bölgesini belirlemiş durumdayız. Üç bölgede sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün projesine ve inşasına da hemen başlamış durumdayız. En kısa zamanda inşa faaliyetlerini başlatacağız." bilgisini paylaştı. 

"323 ACİL YIKILACAK BİNA VAR"

Şu ana kadar 71 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, 323 acil yıkılacak binanın bulunduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde kentsel dönüşüm yapacaklarını aktararak, şunları söyledi:

"Abdullah Paşa Mahallesi'nde de yapıların birçoğunun orta ve ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm var. Buranın da hemen hemen 1000'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğu için burada da büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan elimizdeki 400 rezerv konuta ilişkin vefat eden ailelerimizin yakınlarına, yine enkaz altında kalan yaralı kurtulan vatandaşlarımıza bu konutlardan tahsis ediyoruz."

Bir gazetecinin bugün Haksen TOKİ'lerdeki konutlarda ağır hasar olduğuna ilişkin sorusu üzerine Bakan Kurum, "Bizzat TOKİ başkanımız da gitti ve baktı. Herhangi bir hasar yok. Ağır hasar değil, az hasar dahi olmadığını üniversitemize ilişkin hocamız da açıkladı. Herhangi bir hasar söz konusu değil." yanıtını verdi.

Elazığ'da 3 konteyner kent kurulacağını belirten Kurum, "İnşallah 10 gün içinde konteyner kentlerimizin teslimini gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

AA

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