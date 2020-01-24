24 Ocak 2020 Cuma 18:26:54 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 18:30:03
Bakan Kurum: Kırkağaç'ta ve Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız" açıklamasında bulundu.
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