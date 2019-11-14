Bakan Kurum İmamoğlu'nun iptal ettiği proje için konuştu: Buna müsaade etmeyeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm kapsamında bu yıl Türkiye genelinde 65 bin konutun inşasına başladık." dedi. Haliç'te iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Pprojesi'ne ilişkin gelen soru üzerine ise Kurum, "Buna müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz, bu işi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum canlı yayında soruları yanıtladı.
Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kentsel dönüşüm projeleri ile 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık.
Kentsel dönüşüm kapsamında bu yıl Türkiye genelinde 65 bin konutun inşasına başladık.
Dar gelirlilere yönelik yılda 100 bin konut yapmak için çalışıyoruz.
Haliçte iptal edilen arıtma tesisi
Haliçte iptal edilen arıtma tesisi ile 3 milyon insanı ilgilendiren bir tesise kavuşacaktık.
Buna müsaade etmeyeceğiz, atılması gereken adımlar neyse atacağız. Belediyenin sorumlulukları var. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz, bu işi yapacağız.
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