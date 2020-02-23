23 Şubat 2020 Pazar 12:33:02 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 12:45:24
Bakan Kurum: Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık." açıklamasında bulundu.
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