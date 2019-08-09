Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Denizli'deki depremle ilgili flaş açıklamalar

Denizli'de 6.0 büyüklüğündeki depremden ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 108 binada ağır hasar var; vatandaşlar evlere girmemeleri konusunda uyarılıyor. Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, Bozkurt ilçesinde 150 konut ve bir caminin yapımına ay sonu başlanacağını söyledi.

Denizli'de 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Depremin merkez üssü olan Bozkurt ilçesinde 761 bina incelendi. Bu binalardan 88'inin ağır, 673'ünün ise ağır hasarlı olduğu bildirildi.

Çardak ilçesinde ise incelenen 215 binadan 20'sinin ağır hasarlı olduğu kaydedildi. İlçedeki 195 bina ise hafif hasarlı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki evleri tek tek gezerek hasar tespiti yapıyor. Hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

"AY SONU 150 KONUTUN YAPIMI BAŞLAYACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum şunları söyledi:

"Bugün yerinde tespitlerimizi yapıyoruz. Binalarımızın durumlarını inceledik. Akşam itibariyle tümü tamamlanmış olacak. Şu an itibariyle yaralı vatandaşımız kalmadı. Hepsi taburcu edildi. 976 binanın 108'i ağır hasarlı 868'i de hafif hasarlı olarak tespit edildi. Yaptığımız tespitlerle hızlı bir şekilde hak sahipleri belirlenerek yapım sürecine girmiş olacağız. Bozkurt'ta 150 adet konutu ve camiyi, stadyumun bulunduğu alanın hemen yanına çadırkentin yanına yapılacak. Ay sonu bu süreç başlayacak. 5-6 ay içerisinde bu konutları tamamlayıp hak sahiplerine vereceğiz. Ağır hasarlı bir camimiz var onu da gezdik bugün. Onun da yıkım işlemini başlatıyoruz. Ay sonu yapımına başlayacağız. 17 Ağustos'ta tüm Türkiye ağladı. Çardak'ta da 100 konut yapılacak. AĞır hasarlı binaların kesin tespitlerinin yapılmasına müteakip binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Yapmış olduğumuz incelemelerde yıkılmaların kerpiç binalarda olduğunu tespit ettik. Yeni betonarme binalarda deprem pek hissedilmemiş."

"EVLERE GİRMEYİN"

Hasar tespit çalışması sürerken vatandaşların bir süre daha evlerine dönmemesi isteniyor. Kurulan çadırlarda ve evlerinin bahçelerinde geceleyen vatandaşlara Türk Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

Öte yandan olası artçı depremlerin oluşturacağı hasara karşı cami ve araçlardan "evlere girilmemesi, tüm çadır ihtiyaçlarının karşılanacağı" yönünde uyarılar yapılıyor.

Güvenlik güçleri de ilçe girişlerinde güvenlik noktaları oluşturarak zaman zaman kimlik kontrolü yapıyor.

85 YARALI TABURCU OLDU

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre depremden sonra hastanelere başvuran 92 kişiden 85'i taburcu edildi, 7'sinin tedavisi sürüyor.